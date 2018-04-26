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Отраслевые новости: Энергетика

ПАО "ТГК-1" увеличило выработку электроэнергии на 16,7% по итогам I квартала 2018 года

ПАО ТГК-1 увеличило выработку электроэнергии на 16,7% по итогам I квартала 2018 года

26 апреля 2018, 17:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая ПАО "Мурманская ТЭЦ", за январь-март 2018 года составил 8 817,8 млн кВт∙ч, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.  

Сводные данные о выработке электроэнергии ПАО "ТГК-1" (млн кВт∙ч)  
 

 I квартал 2017

 I квартал 2018

 Изменение

Филиал "Невский"

4 850,3

5 862,0

20,9%

Филиал "Карельский"

925,9

1 069,1

15,5%

Филиал "Кольский"

1 775,1

1 879,3

5,9%

Итого ПАО "ТГК-1"

7 551,3

8 810,4

16,7%

ПАО "Мурманская ТЭЦ"

6,84

7,39

8,1%

Итого ПАО "ТГК-1" с учетом
ПАО "Мурманская ТЭЦ"

7 558,1

8 817,8

16,7%

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях увеличилась на 18,5% главным образом за счет конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и мощности и загрузки оборудования по требованию Системного оператора Единой энергетической системы. Сопоставимая выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 13,9%, что обусловлено более высокой водностью на филиалах Компании.

По итогам I квартала 2018 года объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО "ТГК-1", включая ПАО "Мурманская ТЭЦ", составил 10 451,9 тыс. Гкал, что на 10,2% выше аналогичного показателя 2017 года. Повышение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами.

 Сводные данные об отпуске тепловой энергии ПАО "ТГК-1" (тыс. Гкал)

 

I квартал 2017

I квартал 2018

Изменение

Филиал "Невский"

7 478,2

8 302,2

11,0%

Филиал "Карельский"

674,6

759,6

12,6%

Филиал "Кольский"

534,5

559,1

4,6%

Итого ПАО "ТГК-1"

8 687,3

9 620,9

10,7%

ПАО "Мурманская ТЭЦ"

797,7

831,0

4,2%

Итого ПАО "ТГК-1" с учетом
ПАО "Мурманская ТЭЦ"

9 485,1

10 451,9

10,2%

Подробнее с результатами производственной деятельности компании можно ознакомиться на корпоративном сайте в разделе "Отчетность".

Компания: ПАО "ТГК–1"

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