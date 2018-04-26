ПАО "ТГК-1" увеличило выработку электроэнергии на 16,7% по итогам I квартала 2018 года

Качество, проверенное годами
26 апреля 2018, 17:25
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая ПАО "Мурманская ТЭЦ", за январь-март 2018 года составил 8 817,8 млн кВт∙ч, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.Сводные данные о выработке электроэнергии ПАО "ТГК-1" (млн кВт∙ч)
|
I квартал 2017
|
I квартал 2018
|
Изменение
|
Филиал "Невский"
|
4 850,3
|
5 862,0
|
20,9%
|
Филиал "Карельский"
|
925,9
|
1 069,1
|
15,5%
|
Филиал "Кольский"
|
1 775,1
|
1 879,3
|
5,9%
|
Итого ПАО "ТГК-1"
|
7 551,3
|
8 810,4
|
16,7%
|
ПАО "Мурманская ТЭЦ"
|
6,84
|
7,39
|
8,1%
|
Итого ПАО "ТГК-1" с учетом
|
7 558,1
|
8 817,8
|
16,7%
Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях увеличилась на 18,5% главным образом за счет конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и мощности и загрузки оборудования по требованию Системного оператора Единой энергетической системы. Сопоставимая выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 13,9%, что обусловлено более высокой водностью на филиалах Компании.
По итогам I квартала 2018 года объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО "ТГК-1", включая ПАО "Мурманская ТЭЦ", составил 10 451,9 тыс. Гкал, что на 10,2% выше аналогичного показателя 2017 года. Повышение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами.Сводные данные об отпуске тепловой энергии ПАО "ТГК-1" (тыс. Гкал)
|
|
I квартал 2017
|
I квартал 2018
|
Изменение
|
Филиал "Невский"
|
7 478,2
|
8 302,2
|
11,0%
|
Филиал "Карельский"
|
674,6
|
759,6
|
12,6%
|
Филиал "Кольский"
|
534,5
|
559,1
|
4,6%
|
Итого ПАО "ТГК-1"
|
8 687,3
|
9 620,9
|
10,7%
|
ПАО "Мурманская ТЭЦ"
|
797,7
|
831,0
|
4,2%
|
Итого ПАО "ТГК-1" с учетом
|
9 485,1
|
10 451,9
|
10,2%
Подробнее с результатами производственной деятельности компании можно ознакомиться на корпоративном сайте в разделе "Отчетность".