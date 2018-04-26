ПАО "ТГК-1" увеличило выработку электроэнергии на 16,7% по итогам I квартала 2018 года

Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая ПАО "Мурманская ТЭЦ", за январь-март 2018 года составил 8 817,8 млн кВт∙ч, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

I квартал 2017 I квартал 2018 Изменение Филиал "Невский" 4 850,3 5 862,0 20,9% Филиал "Карельский" 925,9 1 069,1 15,5% Филиал "Кольский" 1 775,1 1 879,3 5,9% Итого ПАО "ТГК-1" 7 551,3 8 810,4 16,7% ПАО "Мурманская ТЭЦ" 6,84 7,39 8,1% Итого ПАО "ТГК-1" с учетом

ПАО "Мурманская ТЭЦ" 7 558,1 8 817,8 16,7%

Сводные данные о выработке электроэнергии ПАО "ТГК-1" (млн кВт∙ч)

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях увеличилась на 18,5% главным образом за счет конъюнктуры оптового рынка электроэнергии и мощности и загрузки оборудования по требованию Системного оператора Единой энергетической системы. Сопоставимая выработка электроэнергии гидроэлектростанциями выросла на 13,9%, что обусловлено более высокой водностью на филиалах Компании.

По итогам I квартала 2018 года объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО "ТГК-1", включая ПАО "Мурманская ТЭЦ", составил 10 451,9 тыс. Гкал, что на 10,2% выше аналогичного показателя 2017 года. Повышение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами.

I квартал 2017 I квартал 2018 Изменение Филиал "Невский" 7 478,2 8 302,2 11,0% Филиал "Карельский" 674,6 759,6 12,6% Филиал "Кольский" 534,5 559,1 4,6% Итого ПАО "ТГК-1" 8 687,3 9 620,9 10,7% ПАО "Мурманская ТЭЦ" 797,7 831,0 4,2% Итого ПАО "ТГК-1" с учетом

ПАО "Мурманская ТЭЦ" 9 485,1 10 451,9 10,2%

Сводные данные об отпуске тепловой энергии ПАО "ТГК-1" (тыс. Гкал)

Подробнее с результатами производственной деятельности компании можно ознакомиться на корпоративном сайте в разделе "Отчетность".