Подключение к сетям энергокомпаний в Хабаровском крае будет возможно по принципу "одного окна"

Специалисты филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" приняли участие в заседании рабочей группы по созданию и внедрению электронных сервисов ресурсоснабжающих организаций на региональном портале госуслуг "Услуги_27". Заседание прошло под председательством замминистра информационных технологий и связи Хабаровского края Сергея Терскова.

В рамках прошедшей встречи специалистов ведущих энергокомпаний Хабаровского края и представителей региональных органов власти обсуждались этапы размещения онлайн-сервисов предприятий ТЭК на региональном сайте госуслуг www.uslugi27.ru .

Как отметили участники, в дальнейшем это позволит упростить процесс подачи заявки на подключение к инженерным коммуникациям сразу в несколько организаций и, соответственно, положительно скажется на деловой и инвестиционной привлекательности края.

Ранее членами рабочей группы предполагалось создать единую унифицированную форму заявки для всех типов технологического присоединения. Однако из-за существенных различий в требованиях, предъявляемых к заявителю ресурсоснабжающими организациями, реализацию этой идеи решено было отложить. Но принцип "одного окна" все же будет соблюден. Для этого энергопредприятия совместно со специалистами краевого министерства информационных технологий и связи интегрируют свои онлайн-сервисы в региональный портал госуслуг.

В скором будущем оформить заявку на технологическое присоединение к сетям Дальневосточной распределительной сетевой компании можно будет не только на официальном сайте компании www.drsk.ru, но и с помощью сайта госуслуг. По словам начальника службы информационных технологий Хабаровских электрических сетей Михаила Кириченко, принципиальных отличий пользователь не увидит и подготовленная им заявка будет передана в филиал напрямую.

Напомним, что внедрение электронных сервисов ресурсоснабжающих организаций на региональном портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края производится в рамках реализации "Дорожной карты" по повышению деловой и инвестиционной привлекательности региона.