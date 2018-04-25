Сотрудники Тамбовэнерго провели занятие по электробезопасности в школе Инжавинского района

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжают проводить уроки по электробезопасности для детей и подростков в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области. Очередное занятие прошло в Инжавинской средней общеобразовательной школе №1 Инжавинского района. Его участниками стали более 120 ребят.

Энергетики рассказали школьникам об основных правилах электробезопасности, о значении установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, продемонстрировали приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. Закрепить полученные знания ребятам помогли тематические видеоролики, а также конкурсы и викторины. По окончании уроков участникам были вручены тематические брошюры и плакаты.

Уроки электробезопасности – одно из важнейших мероприятий программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах МРСК Центра. В апреле-мае работники Тамбовэнерго проведут еще порядка десяти тематических занятий в школах Тамбовской области.