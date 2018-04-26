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Совет директоров МРСК Центра рекомендовал годовому Общему собранию акционеров направить на дивидендные выплаты по результатам 2017 года 879 млн рублей

Совет директоров МРСК Центра рекомендовал годовому Общему собранию акционеров направить на дивидендные выплаты по результатам 2017 года 879 млн рублей

27 апреля 2018, 15:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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24 апреля 2018 года на Совете директоров ПАО "МРСК Центра" (далее Общество) были рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров (далее ГОСА) по итогам 2017 года: определены дата, место и время проведения, утверждена повестка дня, рассмотрены и предварительно утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет. Также на Совете директоров даны рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год и рассмотрены проекты внутренних документов в новой редакции.

По результатам заседания Советом директоров Общества принято решение о созыве ГОСА 31 мая 2018 года, которое состоится в конференц-центре гостиничного комплекса "Холидей Инн Виноградово" в г. Москва, (Дмитровское шоссе, д. 171). Начало регистрации участников собрания - 9-00. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества - 7 мая 2018 года.

Совет директоров также рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2017 отчетного года: 1 152 361 тыс. руб. или 56,7 % нераспределенной прибыли отчетного периода направить на развитие, 879 028 тыс. руб. или 43,3 % направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составит 0,0208212 руб. на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему рекомендован не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 июня 2018 года.

Помимо этого Совет директоров предложил Общему собранию акционеров для утверждения проекты Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в новых редакциях.

Важными нововведениями в этом году, которые были обеспечены Обществом и утверждены Советом директоров, стали возможность участия акционеров в голосовании на ГОСА путем заполнения электронной формы бюллетеня, а также работа форума по вопросам повестки дня ГОСА на сайте Общества.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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