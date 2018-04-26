Центр обслуживания потребителей филиала ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго" подвел итоги работы за I квартал 2018 года

Центр обслуживания потребителей филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Чувашэнерго" подвел итоги работы в первом квартале текущего года За первые три месяца по различным вопросам в ЦОП поступило 756 обращений.

В большинстве случаев от клиентов поступают заявки на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям филиала ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго". В I квартале 2018 года таких обращений было 474. За отчетный период заключено 553 договора (с учетом поданных заявок в более ранние периоды) на технологическое присоединение на общую максимальную мощность порядка 9855 кВт.

Помимо заявок на техприсоединение, клиенты обращаются по целому ряду других вопросов, связанных с электрификацией в сельских населенных пунктах, оформлением и согласованием документов. К примеру, по вопросам электроснабжения социально значимых объектов за отчетный период было 65 обращений. Также от клиентов поступают заявки по вопросам учета электроэнергии - ремонт, установка, замена, пломбировка приборов учета и т.д.

Одним из направлений клиентоориентированной политики филиала является организация и проведение встреч с потребителями. Руководство "Чувашэнерго" регулярно организует личные встречи с потребителями электроэнергии во всех районах республики.

ПАО "МРСК Волги" является межрегиональной электросетевой компанией и располагает резервами электрической мощности на центрах питания в 7 регионах ПФО. В компании организована эффективная и качественная работа по оказанию комплексной услуги технологического присоединения к электрическим сетям с целью создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности, результатом которой становится фактическое присоединение энергетических установок потребителей к объектам сетевого хозяйства.

Кроме ЦОП в городе Чебоксары, расположенного по пр. И. Яковлева, 4/4, потребители Чувашской Республики могут направлять свои обращения в производственные отделения филиала "Чувашэнерго", которые находятся в городах Чебоксары (ул. Гладкова, 13, т. (8352) 39-95-65), Алатырь (ул. Гагарина, 19, т. (83531) 2-97-03) и Канаш (ул. Железнодорожная, 267, т. (83533) 3-89-63). Также для удобства клиентов прием заявок производится в каждом из районов электрических сетей филиала и путем направления их через "Почту России". В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей.

На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует Личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно направить через Портал электросетевых услуг ПАО "Россети" (https://портал-тп.рф).