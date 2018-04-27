Больше всего случаев незаконного энергопотребления ульяновские энергетики зафиксировали в Барышском районе

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" подвели итоги по борьбе с коммерческими потерями в электросетях за первый квартал текущего года. За первые три месяца энергетики обнаружили 28 случаев безучетного и 3 случая бездоговорного энергопотребления. Наилучших результатов в этом отношении удалось добиться коллективам Барышского (7 выявленных фактов), Цильнинского (5 выявленных фактов) и Кузоватовского (3 выявленных фактов) районов электрических сетей. Общий объем потребленной недобросовестными потребителями электроэнергии составил 433,23 тыс.кВтч. Причиненный электросетевой компании ущерб оценивается в 842,16 тысячи рублей. По каждому выявленному случаю энергетики составили акт о безучетном или о бездоговорном энергопотреблении.

Нарушителям не стоит забывать, что выставленный за неучтенное энергопотребление счет будет значительно превышать стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Кроме оплаты за уже использованные киловатт-часы, "пойманным за руку" нарушителям придется выплатить штраф согласно статье 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа" (для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей).

Энергетики обращаются к жителям области с убедительной просьбой, обо всех случаях самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу электрооборудования сообщать по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-775-16-42, телефону доверия филиала "Ульяновские РС" 8(8422)61-36-46 или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства (конфиденциальность гарантирована).