ОАО "Сетевая компания" подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления

Российским институтом директоров ОАО "Сетевая компания" подтвержден рейтинг корпоративного управления - НРКУ 6+ "Хорошая практика корпоративного управления" по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (17.03.2017-22.03.2018) в ОАО "Сетевая компания" (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.

22 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Сетевая компания", утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2017 год (ООО "ФБК Поволжье").

В новый состав Совета директоров вошли три независимых (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Пахо­мов А.М.), пять неисполнительных (Халиков И.Ш., Нафи­гин А.И., Сергеев А.В., Фролов А.М., Хакимов Ш.З.) и один исполнительный (Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" Фардиев И.Ш.) директор.

В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, двое из которых являются сотрудниками Общества.

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО "Сетевая компания".

В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Сергеев А.В.) директор.

Кроме того, в практике корпоративного управления ОАО "Сетевая компания" экспертами зафиксирован ряд положительных изменений, среди которых следует выделить следующие:

за отчетный период Советом директоров был утвержден План развития системы корпоративного управления ОАО "Сетевая компания".

Общество раскрыло достаточно подробные пояснения исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности в составе Годового отчета за 2016 год.

В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:

расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существен­ных сделок;

осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;

к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные ау­диторские компании;

проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;

в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;

в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;

в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;

в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;

Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;

Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 98,15% акций;

Компания раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах исполнительных органов;

на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя в составе комитетов;

Компанией раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по РСБУ за аудит финансовой отчетности;

Компанией реализуются разнообразные со­циальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;

Компанией пройдена сертификация на соответ­ствие стандарту ISO 14001;

Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соот­ветствии со стандартами GRI и прошедшая процедуру общественного заверения.

К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:

Общество не имеет положительной дивидендной истории;

согласно Положению о дивидендной политике размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;

в Положении о дивидендной политике не закреплена минимальная доля чистой прибыли, направ­ляемая на выплату дивидендов;

членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;

в Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган – Правление;

отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;

Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;

Обществом не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности.

Вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния на рейтинг, таким образом, НРКУ ОАО "Сетевая компания" на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+ "Хорошая практика корпоративного управления".

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области кор­поративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками по­терь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

Открытое акционерное общество "Сетевая компания" осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.

Контрольным пакетом акций ОАО "Сетевая компания" (76,11%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства зе­мель­ных и имущественных отношений Рес­публики Татарстан.

Выручка Компании по МСФО по итогам 2016 года составила 25 709,099 млн руб., чистая прибыль составила 4 319,848 млн рублей.