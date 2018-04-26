ОАО "Сетевая компания" подтвержден Национальный рейтинг корпоративного управления

Качество, проверенное годами
28 апреля 2018, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Российским институтом директоров ОАО "Сетевая компания" подтвержден рейтинг корпоративного управления - НРКУ 6+ "Хорошая практика корпоративного управления" по методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).
В период проведения мониторинга практики корпоративного управления (17.03.2017-22.03.2018) в ОАО "Сетевая компания" (далее также – Компания) произошёл ряд корпоративных событий.
22 июня 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2016 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционерами утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Сетевая компания", утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества на 2017 год (ООО "ФБК Поволжье").
В новый состав Совета директоров вошли три независимых (Галеев Э.Г., Гумаров А.Х., Пахомов А.М.), пять неисполнительных (Халиков И.Ш., Нафигин А.И., Сергеев А.В., Фролов А.М., Хакимов Ш.З.) и один исполнительный (Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" Фардиев И.Ш.) директор.
В состав Ревизионной комиссии вошли пять человек, двое из которых являются сотрудниками Общества.
После избрания нового состава Совета директоров были сформированы составы комитетов Совета директоров ОАО "Сетевая компания".
В состав Комитета по аудиту вошли два неисполнительных (Нафигин А.И. – Председатель Комитета, Фролов А.М.) и один исполнительный (Фардиев И.Ш.) директор.
В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям вошли два независимых (Галеев Э.Г. – Председатель Комитета, Гумаров А.Х.) и один неисполнительный (Сергеев А.В.) директор.
Кроме того, в практике корпоративного управления ОАО "Сетевая компания" экспертами зафиксирован ряд положительных изменений, среди которых следует выделить следующие:
за отчетный период Советом директоров был утвержден План развития системы корпоративного управления ОАО "Сетевая компания".
Общество раскрыло достаточно подробные пояснения исполнительных органов Общества к годовой финансовой отчетности Общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности в составе Годового отчета за 2016 год.
В практике корпоративного управления Компании сохраняются следующие положительные моменты:
расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
осуществляется конкурсный отбор поставщиков товаров и услуг;
к аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО и РСБУ привлекаются общепризнанные аудиторские компании;
проводятся конкурсные процедуры по выбору внешних аудиторов;
в Компании существует комплексное регулирование конфликта интересов членов Совета директоров и Генерального директора;
в Обществе создано структурное подразделение, выполняющее функции внутреннего аудита – Отдел внутреннего аудита, деятельность которого регулируется соответствующим Положением;
в Компании разработана и действует нормативно-методологическая база риск-менеджмента;
в Компании создана отдельная должность Корпоративного секретаря, к компетенции которого относятся функции, рекомендованные Кодексом корпоративного управления;
Компания раскрывает все основные формы финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО и РСБУ. Раскрываемая отчетность сопровождается соответствующими аудиторскими заключениями;
Компания раскрывает информацию о бенефициарных собственниках, владеющих 98,15% акций;
Компания раскрывает подробную информацию о членах Совета директоров и членах исполнительных органов;
на сайте Компании раскрыта информация о составе комитетов Совета директоров с указанием председателя в составе комитетов;
Компанией раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по РСБУ за аудит финансовой отчетности;
Компанией реализуются разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, для местного населения, а также благотворительные и спонсорские проекты;
Компанией пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001;
Компанией подготавливается отчетность об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI и прошедшая процедуру общественного заверения.
К числу сдерживающих факторов, требующих дополнительной проработки со стороны Компании, эксперты отнесли следующие:
Общество не имеет положительной дивидендной истории;
согласно Положению о дивидендной политике размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли, определенной в соответствии с РСБУ;
в Положении о дивидендной политике не закреплена минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов;
членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение;
в Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган – Правление;
отсутствует функциональное подчинение Руководителя Отдела внутреннего аудита Совету директоров Общества;
Общество не раскрывает промежуточную финансовую отчетность, подготовленную по МСФО;
Обществом не раскрывается информация о размере вознаграждения, выплачиваемом внешнему аудитору по МСФО за аудит финансовой отчетности.
Вышеуказанные факторы не оказали существенного влияния на рейтинг, таким образом, НРКУ ОАО "Сетевая компания" на данный момент остается неизменным и подтверждается на уровне 6+ "Хорошая практика корпоративного управления".
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 6+ соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует ряду ключевых рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется приемлемыми рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.
Открытое акционерное общество "Сетевая компания" осуществляет передачу и распределение электрической энергии на территории Республики Татарстан.
Контрольным пакетом акций ОАО "Сетевая компания" (76,11%) владеет Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Выручка Компании по МСФО по итогам 2016 года составила 25 709,099 млн руб., чистая прибыль составила 4 319,848 млн рублей.