Представители "Оренбургэнерго" участвовали в работе круглого стола по охране труда

Заместитель главного инженера – начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" Владимир Стрижаков принял участие в работе круглого стола "С заботой о сотрудниках", организованного редакцией газеты "АиФ в Оренбурге".

Владимир Стрижаков поделился с коллегами опытом работы в области охраны труда на предприятиях филиала ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго". Он отметил, что на предприятиях действует четко настроенная система производственной безопасности и производственного контроля, которая включает обучение персонала; обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; обязательный контроль исполнения всех нормативов по охране труда, как сотрудниками службы производственного безопасности и производственного контроля, так и общественными уполномоченными по охране труда, профсоюзами.

На вопросы о том, сколько времени необходимо на подготовку инженеров по охране труда, Владимир Стрижаков ответил: "Десять лет. Пять лет человек учится в высшем учебном заведении, получает базовую специальность, и еще пять лет необходимо для получения практики на производстве. Только так получается отличный специалист или инспектор по охране труда, знающий специфику конкретного производства.

Участники круглого стола назвали наиболее амбициозную цель всех служб по охране труда вне зависимости от отрасли и вида деятельности – изменить отношение сотрудников к своей безопасности, жизни и здоровью. - Условно говоря, если работодатель будет предоставлять сотруднику каску, - привел пример Владимир Стрижаков, – а сотрудник на уровне рефлекса будет надевать ее всегда, когда это требуется, несчастные случаи мы сведем на нет.