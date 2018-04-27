5 и 6 апреля 2018 года в Нижнем Новгороде состоялся пятый юбилейный отраслевой научно-технический семинар "Безаварийный трансформатор 5.0. Научные основы и практические решения, которые работают", организованный компанией "Дельта Трафо" при активной поддержке и участии завода "Изолятор".

"Безаварийный трансформатор" ‒ уникальная возможность для специалистов расширить свои компетенции и взглянуть по-новому на диагностику и ремонт электрооборудования.

В работе семинара приняли участие представители компаний: Академия Электротехнических наук РФ, ООО "Дельта Трафо", компания "Изолятор", ООО "MR", ООО "РИМ", ФГБОУ ВО НИУ "МЭИ", ИТЦ "УралЭнергоИнжиниринг", Нижегородское отделение АЭН РФ, ООО НПЦ "ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ", ФГБОУ ВО "КГЭУ".

Фундамент для получения практических знаний обеспечили представители научного сообщества. Среди спикеров мероприятия выступили кандидаты и доктора технических наук с докладами о надежности электроснабжения и о современных методах оценки остаточного ресурса изоляционной системы.

Подкомитет D1 РНК СИГРЭ "Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики" принял активное участие в работе семинара.

На семинаре представлены доклады:

"Основные направления работы СИГРЭ в рамках повышения надежности электрооборудования" - руководитель Подкомитета D1, председатель Совета директоров компании "Изолятор" А. Славинский.



"Инновационный метод On-Line взаимодействия между производителем и потребителем" ведущий шеф-инженер СВН-Сервис компании "Изолятор" А. Пилюгин.

В своем выступлении А. Славинский обозначил основные направления работы СИГРЭ в рамках повышения надежности электрооборудования, перспективные направления деятельности Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, а также рассказал об основных направлениях международной деятельности компании "Изолятор" по продвижению высокотехнологичного электротехнического оборудования.

Также большой интерес участников семинара и активное обсуждение вызвали темы: "Комплексные испытания и диагностика силовых трансформаторов", "Трансформаторное масло", "Надежность трансформатора", "Аварийный трансформатор. Когда неизбежен ремонт в заводских условиях?".

Члены Подкомитета D1 приняли активное участие в дискуссионном обсуждении докладов, представленных на семинаре.

Актуальность тематики, качественный состав выступающих и положительные отзывы участников говорят о том, что семинар "Безаварийный трансформатор" в очередной раз стал одним из самых ожидаемых и полезных мероприятий для специалистов в области энергетики, машиностроения и металлургии.

По мнению участников, программа получилась интересной и актуальной, а обсуждения — живыми и высокопрофессиональными. Также отмечен несомненный успех и большая польза семинара для роста профессиональных компетенций.