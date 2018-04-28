Ворам здесь не место: в Гудермесе прошла акция "Стоп, энерговор!"

Специалисты Гудермесских городских электрических сетей (ГЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") вышли на борьбу с любителями бесплатного электричества. В рамках акции "Стоп, энерговор!" они проверили коммерческие объекты в центре города, чьи объемы потребления электроэнергии значительно сократились за короткий срок.

Подозрения энергетиков оказались не напрасны. В трех случаях были выявлены факты незаконного вмешательства в работу приборов учета. По словам специалистов ГЭС, методы у энерговоров, как правило, одни: они либо нарушают целостность пломбы, либо устанавливают так называемый "чип", под воздействием которого прибор учета фиксирует лишь минимальную часть от потребляемой электроэнергии.

По всем фактам хищений составлены материалы, которые будут переданы в правоохранительные органы. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Всего же по итогам масштабных рейдовых мероприятий по неучтенному потреблению электроэнергии в первом квартале 2018 года в Гудермесе выявлено 13 фактов незаконного потребления электроэнергии юридическими лицами общим объемом 106,4 тыс. кВт.ч. В результате противоправных действий недобросовестных потребителей энергокомпании нанесен ущерб на сумму 549,66 тыс. руб.

Кроме того, в городе зафиксировано 25 фактов энерговоровства физическими лицами общим объемом 148,97 тыс. кВт.ч. Сумма нанесенного ущерба составила почти 300 тыс. руб. Весь объем похищенной электроэнергии включен в полезный отпуск.

В ходе рейдов специалисты АО "Чеченэнерго" раздают горожанам листовки "Энергетики предупреждают!". Они разъясняют, чем чревато незаконное вмешательство в нормальную схему электроснабжения, к чему приводят неоплаченные долги или воровство электричества.