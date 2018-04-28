"Газпром" оценивает инвестиции в "Турецкий поток" в 2018 г в 190 млрд руб

"Газпром" оценивает инвестиции в строительство "Турецкого потока" в 2018 году в 190 миллиардов рублей, говорится в презентации "Газпрома". "Газпром" в ближайшее время определит маршрут продолжения второй нитки "Турецкого потока" в Европу, сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.

"В самое ближайшее время будет сделан окончательный выбор маршрута транспортировки газа, и это позволит газотранспортным операторам соответствующих стран сделать ту работу, которая им отведена в рамках правил, определенных Европейской комиссией. Осталось недолго подождать, чтобы получить ответ, каким путем пойдет газ после выхода из Турции", - сказал Медведев.

По его словам, рынки для реализации этого газа есть. "Это и Греция, и Италия, и Болгария, и Сербия, и Венгрия", - сказал Медведев.

"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в апреле говорил, что укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершится в мае.

Сумма включает инвестиции в строительство сухопутной части газопровода, говорится в презентации к телефонной конференции для инвесторов.

Ранее "Газпром" планировал инвестировать в строительство "Турецкого потока" в 2018 году 182,4 миллиарда рублей. Эта оценка учитывала инвестиции только в строительство морской части газопровода.

Зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов говорил в феврале, что общая стоимость "Турецкого потока" может составить 7 миллиардов евро.

"Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" 7 мая 2017 года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в апреле говорил, что укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток" завершится в мае.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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