Развитие промышленности Карелии обсудили в Минпромторге России

28 апреля, в Минпромторге России состоялась рабочая встреча заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгия Каламанова с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

В рамках мероприятия были "сверены часы" по ключевым мероприятиям в рамках деятельности рабочей группы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.

Кроме того, стороны обсудили новые проекты, которые планируется реализовывать на территории Республики Карелия. Среди них перспективные направления в области фармацевтической и медицинской промышленности, машиностроения и производства спортивного оборудования.

Также участники совещания договорились о проведении выездных мероприятий в Республики Карелия в период с 17 по 18 мая текущего года.