ФСК ЕЭС выполнила диагностику силового оборудования трех подстанций Алтая и Кузбасса

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила комплексное обследование семи автотрансформаторов на подстанциях 500 кВ "Ново-Анжерская", "Барнаульская" и 220 кВ "Крохалевская", обеспечивающих электроэнергией потребителей Кемеровской области и Алтайского края.

Диагностика трансформаторов состоит из инструментальных замеров рабочих параметров, тепловизионного контроля, вибрационного обследования элементов оборудования и анализа масла. Качество трансформаторного масла проверяется с помощью физико-химического и хроматографического анализов, позволяющих на ранней стадии определить повреждения силового оборудования и снизить риск возникновения нештатных ситуаций.

Кроме этого, на подстанциях 500 кВ "Барнаульская" и "Ново-Анжерская" проверены 6 фаз реакторов, предназначенных для компенсации избыточной реактивной мощности и регулирования напряжения в прилегающей сети.

Плановая диагностика позволила оценить текущее состояние силового оборудования подстанций и уточнить программу ремонтов. Такая профилактика позволяет значительно повысить надежность работы и снизить риск выхода из строя электрооборудования.