Снижение рисков травматизма в "Карелэнерго" под особым контролем

Безопасности и здоровью работников в филиале МРСК Северо-Запада уделяют пристальное внимание. В начале апреля заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю филиала "Карелэнерго" Сергей Громцов в составе делегации от ПАО "МРСК Северо-Запада" принял участие в работе ежегодной Всероссийской недели охраны труда. Он отметил, что наиболее интересными для представителей энергокомпаний стали доклады о "цифровом" медосмотре, "цифровой" спецодежде и средствах индивидуальной защиты, системах безопасного выполнения работы на высоте.– Профессия энергетика – опасна. Это первое, что мы говорим сотрудникам при приеме на работу. Она требует повышенного уровня самоконтроля, – рассказывает Сергей Громцов. – У нас круглогодично реализуются мероприятия по снижению рисков травматизма не только среди своего персонала, но и среди сторонних лиц. Возраст и опыт человека здесь не играют роли, каждый должен строго соблюдать требования правил и инструкции.Обсуждение важнейших вопросов производственной безопасности получило продолжение на 7-ой республиканской "Неделе охраны труда". 26 апреля на региональном совещании опытом профилактики травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса поделилась специалист филиала "Карелэнерго" Дарья Еремеева:– Весь производственный персонал предприятия регулярно отрабатывает практические навыки на электросетевых полигонах. Технологии безопасного производства типовых работ оттачиваются на учебном оборудовании и программных комплексах. Кроме того, проводятся показательные допуски и работы с привлечением большого количества работников. За 2017 год проведено 175 таких допусков. С августа прошлого года в филиале организована опытная эксплуатация системы видеофиксации допусков. Наши работники полностью обеспечены высококачественными средствами защиты, приспособлениями, инструментом. Ежемесячно в производственных отделениях филиала "Карелэнерго" проходит день охраны труда, посвященный отработке теоретических и практических навыков безопасной организации и выполнения работ.Большая работа ведется в "Карелэнерго" по профилактике электротравматизма среди сторонних лиц, и в первую очередь, среди детей и подростков. В 2017 году энергетики провели 85 уроков электробезопасности и экскурсий на энергообъекты для более двух тысяч школьников и студентов. На сайте МРСК Северо-Запада правила безопасности вблизи энергообъектов собраны в специальных разделах "Электробезопасность взрослым" и "Подружись с электричеством".