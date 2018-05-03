Студенты Системного оператора из Южно-Российского государственного политехнического университета победили в региональном этапе Международного инженерного чемпионата "CASE-IN"

В Новочеркасске состоялся отборочный тур Международного чемпионата по решению инженерных кейсов "CASE-IN" студенческой лиги по направлению "Электроэнергетика". Победителем стала команда Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова (ЮРГПУ), состоящая из троих магистрантов, обучающихся по специализированной программе подготовки Системного оператора, и студента бакалавриата – участника профориентационной программы АО "СО ЕЭС". Все студенты являются специалистами-стажерами группы кадрового резерва Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга.

Системный оператор четвертый год подряд выступает стратегическим партнером направления "Электроэнергетика" Студенческой лиги "CASE-IN". По материалам и с участием специалистов АО "СО ЕЭС" разрабатывается кейс направления "Электроэнергетика". Кроме того, представители Системного оператора входят в состав экспертной комиссии отборочных этапов и финала чемпионата, оценивают уровень подготовки будущих энергетиков и отбирают лучших студентов для продолжения обучения по специализированным программам подготовки по заказу АО "СО ЕЭС" в вузах-партнерах.

Для участия в отборочном туре чемпионата "CASE-IN" из числа студентов энергетического и электромеханического факультетов ЮРГПУ (НПИ) было сформировано восемь команд. В состав пяти из них вошли магистранты университета, обучающиеся по специализированной программе подготовки АО "СО ЕЭС", и бакалавры – участники профориентационной программы Системного оператора. В ходе соревнований команды представили решение инженерного кейса "Энергия на краю земли" по теме чемпионата "Развитие Арктики". Будущие энергетики разработали проект внешнего электроснабжения завода "Ямал-СПГ", расположенного в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа и предназначенного для переработки добытого на полуострове Ямал природного газа.

Результаты командных выступлений оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли преподаватели ЮРГПУ (НПИ), представители филиалов АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга и Ростовское РДУ, филиала ПАО "МРСК Юга" – "Ростовэнерго", филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – Ростовское ПМЭС. Лучшим было признано решение команды "Охотники за повреждениями", в состав которой вошли магистранты ЮРГПУ (НПИ) Александр Тетерин, Ольга Льгова, Павел Полонянкин и студент 4 курса Алексей Тыквинский.

В финале, который состоится в Москве 30-31 мая 2018 года, команды – победители отборочных этапов будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд и получат возможность пройти практику и стажировку в ведущих отраслевых компаниях. Победители лиги по электроэнергетике примут участие в ежегодном летнем образовательном форуме "Энергия молодости".

Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" − федеральный кейс-чемпионат, в ходе которого студенты ведущих технических вузов России и ближнего зарубежья решают инженерные кейсы – практические задачи, основанные на реальных производственных ситуациях в компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. В 2018 году более 4500 студентов из 52 вузов соревнуются в шести отраслевых направлениях: электроэнергетика, геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия.

Одна из задач "Case-in" — дать возможность студентам влиться в профессиональное сообщество, наладить контакты с будущими работодателями, а также приобрести и улучшить навыки самопрезентации и публичных выступлений. В свою очередь, организаторы и эксперты благодаря чемпионату имеют возможность уже на этапе обучения выявлять наиболее одаренных и перспективных студентов для дальнейшей работы на предприятиях отрасли.