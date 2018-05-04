Таможенное регулирование приводят в соответствие с кодексом ЕАЭС

Правительство подготовило обновленную версию закона о таможенном регулировании: он должен привести национальные нормы в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС, вступившим в силу еще 1 января. Вчера законопроект был рассмотрен на заседании правительства. Документ закрепляет упрощение таможенных процедур и новый режим работы уполномоченных экономических операторов, однако в ФТС уже готовятся дополнительно уточнить порядок применения отдельных положений закона после его законодательного утверждения.

Правительство вчера рассмотрело законопроект о таможенном регулировании, который должен обновить нормы в этой области и привести их в соответствие новому Таможенному кодексу ЕАЭС, вступившему в силу с 1 января 2018 года. Положения кодекса являются обязательными для исполнения всеми странами союза, однако документ содержит множественные отсылки к нормам, которые определяются национальным таможенным законодательством. С начала года российские акты применяются в части, не противоречащей кодексу, однако первоначально предполагалось, что обновленный закон будет принят еще до вступления кодекса в силу.

Основные изменения касаются перехода к "электронной таможне" и упрощения процедур. "Декларировать товары можно будет электронным способом, выпуск товаров в большинстве случаев станет автоматическим, и на них будет распространяться механизм "единого окна"",— заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Также, по его словам, будет сокращен срок ряда операций: время принятия предварительных решений по классификации и происхождению товаров (по товарной номенклатуре) уменьшится с 90 до 60 дней, срок выпуска товаров — с 24 до 4 часов.

Напомним, новый кодекс и подготовленный закон предусматривают развилку: либо поставщик использует процедуру автоматического декларирования, либо попадает под систему управления рисками. Это предполагает существенные изменения в работе уполномоченных экономических операторов (УЭО). В частности, они смогут снизить сумму обеспечения с €1 млн до €150 тыс. Также существенно расширен перечень случаев освобождения от предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. Как сообщил Дмитрий Медведев, механизм авансовых платежей можно будет использовать в счет платежей всех видов, включая уплату ввозной таможенной пошлины. Сама оплата теперь может производиться с отсрочкой, то есть уже после выпуска товаров в оборот.

Помимо этого премьер-министр пообещал, что в случае неоднозначности правил в таможенной сфере они будут трактоваться в пользу декларанта или заинтересованного лица. Впрочем, нормы, касающиеся возможности зачета авансовых платежей, вступят в силу не ранее 1 января 2019 года, а нормы о подаче жалобы на решения, действия (бездействие) таможенных органов в электронной форме — лишь с 1 января 2022 года.

"Принятие законопроекта позволит урегулировать процедурные моменты, тогда как базовые и так уже закреплены в Таможенном кодексе ЕАЭС",— указывает партнер Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. В текущей версии, по словам эксперта, документ не противоречит кодексу, однако в нем заранее предусмотрено, что в случае расхождений между российским законодательством и кодексом ЕАЭС разрешать эти коллизии будет Минфин РФ. Более того, в ФТС уже сообщили о готовящихся поправках, которые должны уточнить критерии отнесения к УЭО, такие изменения могут нести ограничительный характер, предупреждает Владимир Чикин. Пока статус УЭО по новым правилам получила лишь одна компания, однако операторы, получившие свидетельства в соответствии с действующим законом, смогут работать на прежних условиях еще в течение двух лет.

Коммерсант