В Чебоксарах завершается отопительный сезон 2017-2018 гг.

Постановлением главы администрации г. Чебоксары Алексея Ладыкова с 4 мая 2018 года в столице Чувашии завершается отопительный сезон 2017-2018 гг. С завершением отопительного сезона филиалом "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс будут начаты полномасштабные работы по подготовке теплосетевого хозяйства, расположенного в г. Чебоксары, к следующей зиме.

С 22 по 25 мая будут проведены плановые гидравлические испытания трубопроводов. В летний период будут реализованы запланированные объемы ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей.

В целом к надежной эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период в г. Чебоксары компании предстоит подготовить более 64 км магистральных трубопроводов в однотрубном исчислении.