ФАС унифицирует порядок споров о ценообразовании в регулируемых отраслях

ФАС как тарифный мегарегулятор унифицировала свои подходы к рассмотрению споров и разногласий по тарифам, прежде регламентировавшиеся двумя десятками постановлений правительства. Новые правила, утвержденные в Белом доме, устанавливают единые сроки и порядок рассмотрения досудебных споров и разногласий по тарифам на услуги ЖКХ и естественных монополий между всеми участниками рынка.

Процедура внесудебного рассмотрения тарифных споров центральным аппаратом ФАС (специальной комиссией или правлением службы) предусмотрена федеральными законами, регулирующими отрасли с тарифообразованием. Их предметом могут являться величины экономически обоснованных расходов и натуральных показателей, учитываемых при установлении тарифов на товары и услуги, а также выбор метода регулирования цен. При этом сейчас для разных сфер регулирования действуют разные правила и процедуры, установленные 18 постановлениями правительства,— их и отменяет новый документ.

Общие правила будут действовать для досудебных споров и разногласий по тарифным ставкам на тепло-, водо-, и электроснабжение, водоотведение, технологическое присоединение к электросетям, услуги госмонополий и др. между всеми участниками рынка — региональными тарифными службами, регулируемыми организациями, муниципалитетами и потребителями. Основанием для рассмотрения спора ФАС, как и прежде, будет являться заявление одной из сторон, причем подано оно должно быть не позднее чем через три месяца после нарушения ее прав. На принятие решения о рассмотрении дела или отказе антимонопольная служба отводит себе десять дней.

Нововведением правил является требование к ответчику предоставить письменный отзыв на заявление, причем все доводы и возражения необходимо будет подтвердить доказательствами и ссылками на законодательство. Более того, сделать это придется в течение пяти календарных дней после получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению. Срок рассмотрения всех споров ФАС составит 90 дней (прежде для разных видов регулируемой деятельности они варьировались от 30 до 90 дней, а в области теплоснабжения отсутствовали вовсе). Как именно будет проходить само рассмотрение споров, пока неизвестно — регламент ФАС должна разработать и согласовать с Минэкономики в течение двух месяцев. Представитель министерства также должен будет лично присутствовать при рассмотрении дел, а в свое отсутствие — направлять письменную позицию. На заседания также могут приглашаться представители профильных министерств — Минстроя, Минтранса и Минэнерго.

Контроль за исполнением принятых решений останется за ФАС, за их неисполнение предусмотрена административная ответственность. При этом оговаривается, что решения комиссии или правления не должны повлечь за собой изменение каких-либо иных тарифов, не являвшихся предметом рассмотрения (то есть не допускается перекрестное субсидирование).

Отметим, что унификацию правил рассмотрения споров в ФАС рассматривают как часть общей работы над тарифным законодательством, которую ведомство Игоря Артемьева инициировало после передачи ему полномочий ФСТ. О подготовке нынешнего документа служба сообщала в разъяснении своим территориальным органам еще в декабре 2016 года. Еще одним шагом должны стать поправки к Налоговому кодексу, вводящие единый размер госпошлины за рассмотрение споров по всем сферам регулируемой деятельности. Общие же рамки тарифной реформы должен закрепить законопроект "Об основах госрегулирования цен (тарифов)", общественное обсуждение которого завершилось в конце апреля, причем предложения ФАС резко не понравились участникам рынка.

Коммерсант