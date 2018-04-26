Генеральный директор "Янтарьэнерго" Игорь Маковский провел встречу с руководством "АтомЭнергоСбыт"

В Центре управления энергоснабжением "Янтарьэнерго" прошло совещание "Цифровые технологии в электросетевом комплексе и энергосбытовых компаниях". Участие в нем приняли руководство калининградской электросетевой компании и "АтомЭнергоСбыт".

Приветствуя гостей Игорь Маковский отметил, что сегодня Калининградская область с точки зрения энергетики во многом пилотный регион. "На протяжении последних пяти лет мы изучаем лучший опыт в других энергосистемах и апробируем его на территории региона. Пилотный проект "Цифровой РЭС" уже доказал свою экономическую эффективность. Один из этапов этого проекта – установка интеллектуальных приборов учета. К 2019 году в области будет 100% охват умными счетчиками. Мы будем первым регионом в стране, где практически все точки учета будут оснащены такими приборами".

"Наш интерес к калининградской энергосистеме вызван уже имеющимся опытом по цифровизации в целом, и по внедрению интеллектуального учета, в частности. Применяемые вами цифровые технологии уже приводятся в пример на высшем уровне. Поэтому мы приняли решение лично ознакомиться с опытом", – прокомментировал генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" Петр Конюшенко.

Калининградские энергетики представили коллегам опыт по созданию главного центра управления сетями и малой генерацией с единой автоматизированной информационной системой оперативно-технологического управления. Система позволяет дистанционно управлять, наблюдать и автоматически анализировать текущее состояние энергосетевого комплекса — от подстанций самого высокого класса напряжения до каждого потребителя.

На базе двух районов Мамоновского и Багратионовского введен в промышленную эксплуатацию "Цифровой РЭС", деятельность которого базируется на лучших инновационных технологиях и элементах цифровой сети, включая технологию распределенной автоматизации, которая способна автоматически локализовать место повреждения и самостоятельно восстановить работу энергетической системы. В итоге на пилотных площадках коэффициент количества отключенных потребителей и длительности отключения равен 0,64. Это один из лучших результатов по России. В пять раз сокращено время ликвидации нештатных ситуаций в сетях и доведено до 50 минут. Удельные операционные затраты снижены практически на 20%, а целевой показатель, установленный на 2018 год, составляет 25%.

К 2021 году компания "Россети" на территории Калининградской области создаст эталонную энергосистему, способную стать полигоном для внедрения самых современных технологий, опережающую лучшие мировые практики. Реализуемые проекты позволили повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность функционирования электросетевого комплекса и уже сейчас превосходят по основным показателям многие международные аналоги.

