Победители конкурса "Золотая опора" в шести муниципальных образованиях ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области получили награды

Итоги XIV ежегодного регионального конкурса "Золотая опора" подведены в Тюмени, Ишиме, Нягани, Сургуте, Излучинске и Пурпе: в конце апреля — начале мая здесь прошли церемонии награждения самых добросовестных потребителей электрической энергии среди юридических лиц.

Напомним, что организатором конкурса выступает Тюменская энергосбытовая компания, которая таким образом поощряет бюджетные предприятия, промышленные компании, представителей малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, неукоснительно соблюдающих договор с поставщиком электрической энергии, вовремя оплачивающих потребленные энергоресурсы, а также внедряющих современные энергосберегающие технологии и инновационные интерактивные сервисы. Они с полным правом могут именоваться опорой стабильного развития экономики регионов и лучшим примером для всех потребителей, включая должников и неплательщиков.

В церемонии награждения неизменно принимают участие не только руководители межрегиональных и городских отделений Тюменской энергосбытовой компании, но и первые лица муниципальных образований, чье присутствие говорит о высоком статусе мероприятия.

Конкурс "Золотая опора" проводится в 2018 году уже в 14-й раз: 48 победителей определены в 16 муниципальных образованиях Западной Сибири. Церемонии награждения прошли уже в 14 из них.

Статуэтки "Золотая опора" в Тюмени вручал заместитель главы администрации города Павел Перевалов, в Ишиме — глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев, в Нягани — глава города Иван Ямашев, в Излучинске — глава администрации городского поселения Алексей Кудрик, в Пурпе — глава муниципального образования Александр Сирицен. Победителями XIV ежегодного регионального конкурса среди потребителей-юридических лиц "Золотая опора" стали:

в Тюмени (юг Тюменской области):

1. ООО "Дина" — номинация "Лучший потребитель электрической энергии-2017";

2. СНТ "Восход" — номинация "Электричество — без расточительства";

3. ООО "Управдом — На Федорова" — номинация "Инновационный партнер";

в Ишиме (юг Тюменской области):

1. МУП "Коммунальщик" — номинация "Лучший потребитель электрической энергии-2017";

2. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №4 г. Ишима" — номинация "Электричество — без расточительства";

3. АО "Аминосиб" — номинация "Инновационный партнер";

в Нягани (ХМАО-Югра):

1. ИП Хаспладов Фанил Дуван оглы — номинация "Лучший потребитель электрической энергии-2017";

2. МКУ МО г. Нягань "Управление городского хозяйства" — номинация "Электричество — без расточительства";

3. ООО Строительная компания "Альфа-Омега" — номинация "Инновационный партнер";

в Излучинске (ХМАО-Югра):

1. администрация городского поселения Излучинск — номинация "Лучший потребитель электрической энергии-2017";

2. МБОУ "Излучинская общеобразовательная начальная школа" — номинация "Электричество — без расточительства";

2. МБУ ДО "Районный центр творчества детей и молодежи "Спектр" — номинация "Инновационный партнер";

в Сургуте (ХМАО-Югра):

1. филиал "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" — номинация "Лучший потребитель электрической энергии-2017";

2. филиал ПАО "Мобильные ТелеСистемы" в ХМАО-Югре — номинация "Электричество — без расточительства";

3. ООО "Пульс" — номинация "Инновационный партнер";

в Пурпе (ЯНАО):

1. МБУ СОК "Зенит" — номинация "Лучший потребитель электрической энергии-2017";

2. МКУ "Управление муниципального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления" — номинация "Электричество — без расточительства";

3. администрация МО поселок Пурпе — номинация "Инновационный партнер".