Атомэнергомаш создает универсальный стенд для испытаний многоступенчатых насосов АЭС

АО "НПО "ЦНИИТМАШ" отправил в Сосновый бор Ленинградской области на площадку АО "ЦКБМ" (оба предприятия входят в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) оборудование, предназначенное для строящегося универсального испытательного стенда многоступенчатых насосов.

Питательные, аварийные и другие многоступенчатые насосы являются неотъемлемой частью реакторных установок и машинных залов атомных электростанций. В АО "ЦКБМ" уже освоена номенклатура насосов аварийного и планового расхолаживания для АЭС с ВВЭР-1200 (Нововоронежская АЭС-2), линейка консольных насосов (Ростовская АЭС, Белоярская АЭС), конденсатных насосов, а также вспомогательного насосного оборудования. В 2015-2017 годах предприятие заключило стратегические контракты на комплектную поставку насосного оборудования на строящиеся АЭС в России и за рубежом. Приемо-сдаточные испытания всех насосных агрегатов будут проходить на специальном стенде в филиале "ЦКБМ-2".

В апреле 2018 года специалисты ЦНИИТМАШ завершили монтаж одного из основных узлов испытательного стенда – бака-успокоителя. Бак объемом 60 м3, выполненный из нержавеющей стали, поддерживает необходимое давление в трубопроводе и предотвращает гидродинамические удары в моменты включения и выключения насоса. Вес бака – более 30 тонн, диаметр – 3 метра, а высота – более 9 метров.

Следующим этапом работ станет монтаж системы трубопроводов: на площадку "ЦКБМ – 2" уже доставлена опора для сборки коллектора высоконапорной части. Её особенность – сложная для транспортировки форма и негабаритные размеры: треугольник в сечении со стороной 3,7 метра и высотой почти 4,6 метров. К этой конструкции предъявляются повышенные требования по качеству сварных соединений.