Новая линия спекания для производства кабелей авиационно-космического назначения

На протяжении многих лет компания WTM (Италия) успешно предлагает комплексные решения для производства специальных кабелей с ленточной изоляцией. Недавно была разработана новая линия спекания для политетрафторэтиленовой изоляции, которая была установлена на предприятии заказчика, выпускающего кабели для авиационно-космического сектора. Это оборудование предназначено для термообработки изоляции на токопроводящих жилах диаметром 3-18 мм.

Для того чтобы гарантировать стабильность процесса, особое внимание уделялось определению температурного профиля, которому подвергается кабель, проходящий через агломерационные печи. Учитывая максимальный размер кабелей, компания сделала выбор в пользу индукционного предварительного нагрева в первой части оборудования. Процесс спекания успешно осуществляется при помощи трёх электропечей инфракрасного нагрева, оснащённых независимыми зонами контроля, каждая из которых рассчитана на максимальную температуру 550 °C.

Новая линия способна производить спекание до 10 слоёв изоляционной ленты с высочайшим уровнем стабильности, даже при работе с различными типами изоляции (политетрафторэтилен, полиамид, стекловолокно с политетрафторэтиленовой пропиткой), при общей толщине изоляции до 1425 мм. Оборудование оснащено центральной системой контроля, которая осуществляет мониторинг размерных характеристик кабеля: присоединённые к ней различные лазерные датчики измеряют диаметр кабеля на разных стадиях технологического процесса. Принимая во внимание широкий диапазон диаметров кабелей, установки для намотки и разматывания кабеля были оснащены двойной системой регулирования натяжения: регулирование скорости с помощью натяжного ролика и непосредственное регулирование натяжения путём изменения крутящего момента по скорости или оборотам с помощью тензодатчиков.

Кроме того, приёмные и отдающие устройства работают полностью в режиме траверсной раскладки для того, чтобы гарантировать точное центрирование и избегать любого изгибания кабеля. Линия оснащена управляющим компьютером, который контролирует, даже при дистанционном подключении, все параметры процесса и составляет производственные отчёты.