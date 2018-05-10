Просницкий РЭС "Кировэнерго" признан лучшим в работе по снижению потерь электроэнергии

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" назвал лучшее структурное подразделение по снижению потерь электроэнергии по итогам 2017 года. Лидером работы в этом направлении признан Просницкий район электрических сетей (РЭС) ПО "Южные электрические сети".

В течение 2017 года работу РЭС по снижению потерь оценивали по нескольким показателям. Прежде всего учитывалось выполнение плана по уровню потерь, динамика по сравнению с прошлым годом, фактический уровень потерь электроэнергии.

В 2017 году потери электроэнергии в Просницком РЭС составили 17,88%, что на 5,65% ниже результата предыдущего года. В течение года сотрудники этого района электрических сетей провели 158 рейдов по выявлению незаконного потребления электроэнергии. В ходе них пресечено 89 фактов безучетного потребления на общий объем почти 487 тысяч кВт*ч.

Диплом победителя и памятный подарок начальнику Просницкого РЭС Петру Щукину вручил заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг Вадим Трушляков. За почетное второе место награду получил начальник Фаленского РЭС Сергей Мошонкин.

- В прошлом году была проведена огромная работа по снижению потерь, - обратился к руководителям РЭС на церемонии награждения Вадим Трушляков. – Я хочу поблагодарить каждого из вас за те результаты, которых мы добились. Особые слова благодарности производственному отделению "Южные электрические сети". Несмотря на то, что ситуация с уровнем потерь была непростой, вам удалось изменить ее кардинально. Причем радуют не только и не столько абсолютные цифры потерь, сколько динамика. Изменилось отношение и подход к работе в этом направлении. Неслучайно оба победителя именно из этого производственного отделения.

Напомним, что по итогам 2017 года все районы электрических сетей "Кировэнерго" выполнили поставленные перед ними задачи по снижению потерь электроэнергии. Усиливая работу в этом направлении, "Кировэнерго" прежде всего защищает интересы добросовестных потребителей, так как несанкционированные подключения и незаконное использование электроэнергии забирают часть мощности и увеличивают нагрузку на сети, а значит влекут за собой снижение качества электроснабжения. Низкий уровень потерь электроэнергии напрямую положительно влияет на надежность и качество электроснабжения. В 2018 году работа по снижению потерь электроэнергии продолжается.