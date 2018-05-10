ТЭЦ "ТГК-1" в Санкт-Петербурге перешли на летний режим работы

C 00:00 10 мая 2018 года в соответствии с полученным распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Администрации Санкт-Петербурга все тепловые электростанции ПАО "ТГК-1" переведены на летний режим работы. Теплоснабжение жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий будет отключено.

– Электростанции "ТГК-1" завершают отопительный сезон и готовы начать ремонтную кампанию, — отметил главный инженер ПАО "ТГК-1" Алексей Воробьев. — В рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду будет проведено 14 капитальных и средних ремонтов основного оборудования ТЭЦ, а также выполнены регламентные работы по диагностике и ремонту систем теплоснабжения на всех объектах.

Справка

За 232 дня отопительного сезона 2017/2018 гг. десять ТЭЦ компании отпустили потребителям 16,7 млн Гкал тепловой энергии. Выработка электроэнергии составила 9,89 млн кВтч.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", "если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инженерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия".

Соответствующим уполномоченным органом в Санкт-Петербурге является Администрация города.