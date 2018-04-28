Ульяновские энергетики проводят уроки электробезопасности в преддверии летних каникул

С приближением летних каникул энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Ульяновские распределительные сети" усиливают работу по профилактике электротравматизма в общеобразовательных учреждениях области. Как правило, именно в этот период дети и подростки больше времени проводят на улице без присмотра взрослых. Поэтому на уроках электробезопасности энергетики стремятся еще раз напомнить ребятам о том, какая опасность может их поджидать во время отдыха и игр в непосредственной близости от энергообъектов.

Очередной урок электробезопасности прошел в гимназии № 33 г.Ульяновск. В этот раз энергетики встретились с первоклассниками, потому что уверены: чем раньше ребята получат представление об опасности, которую может таить в себе электричество, и узнают о правилах безопасного обращения с ним, тем проще и прочнее эти знания войдут в их повседневную жизнь. В первой половине урока сотрудники филиала традиционно рассказывали ребятам о том, откуда берется электричество и как оно попадает в дом, какие бывают энергообъекты и почему они могут быть опасны. После теоретической части занятия, ребята учились ходьбе "гусиным шагом", позволяющим выйти из опасной зоны шагового напряжения, разгадывали загадки на тему электричества, примеряли экипировку электромонтера – каски, огнеупорные куртки, диэлектрические боты и перчатки.

В конце каждого урока энергетики стараются закрепить с ребятами новые знания. Для этого они предлагают школьникам смоделировать ту или иную ситуацию, чтобы выяснить, как они поступят, и что будут делать. Как правило, в процессе занятия у ребят возникает много вопросов, на которые энергетики всегда находят максимально понятный и простой, даже для первоклассника, ответ.

С начала года сотрудники филиала "Ульяновские РС" провели 227 уроков электробезопасности по всей области, в которых приняло участие около 2150 ребят в возрасте от 6 до 15 лет. На время летних каникул прекращать уроки энергетики не собираются. В это время полезные интерактивные беседы об электричестве и безопасном обращении с ним будут проходить в детских оздоровительных лагерях. Всего до конца года энергетики планируют провести еще около 230 уроков.