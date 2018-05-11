Медведев рассказал подробности о проведении промышленной политики в России

Власти РФ в проведении промышленной политики будут опираться на основу, заложенную в предыдущие годы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу в ходе совещания по экономическим вопросам.

Он отметил, что реализация майского указа президента РФ Владимира Путина требует развития отдельных секторов промышленности.

"Все поручения уже даны. Но реализация указа связана в том числе с технологическим развитием отдельных секторов промышленности с пониманием того, как мы эту работу собираемся строить, и за счет каких источников она должна финансироваться", — сказал Медведев.

"В проведении промышленной политики мы, конечно, будем опираться на ту серьезную основу, которая была заложена в предыдущие годы", — добавил премьер.

В понедельник вышел указ Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет.

РИА Новости