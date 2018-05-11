Нижегородскую ГЭС посетили студенты-гидротехники

На Нижегородской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") прошла 43 ежегодная учебная ознакомительная практика Московского государственного строительного университета (МГСУ)*. Сотрудники станции провели экскурсию для 150 студентов и преподавателей ВУЗа, который готовит кадры гидроэнергетической отрасли. Нижегородская ГЭС стала третьим пунктом познавательного путешествия будущих гидротехников на теплоходе по волжским гидроэлектростанциям. До этого они побывали на Чебоксарской и Жигулевской ГЭС, а конечной точкой маршрута станет старейшая станция Волжско-Камского каскада - Угличская.

Специалисты Нижегородской ГЭС рассказали будущим коллегам об истории энергообъекта, уникальных технологиях, которые применялись при возведении гидроузла. Студенты узнали, что именно при бетонировании водосливной плотины Нижегородской ГЭС впервые в практике гидротехнического строительства применили замораживающую льдогрунтовую завесу.

Участники практики услышали от гидроэнергетиков о принципах работы генерирующего оборудования и вспомогательных систем ГЭС, о параметрах Нижегородского гидроузла - с самым протяженным напорным фронтом в России (13 332 м).

"РусГидро искренне заинтересовано в популяризации гидроэнергетики и привлечении новых кадров в отрасль, - отметил Григорий Кудрявцев, старший преподаватель кафедры гидравлики и гидротехнического строительства. – Мы не только ежегодно знакомим студентов с объектами компании, но также постоянно используем в работе медиа ролики и инфографику о работе ГЭС с сайта РусГидро. Студенты предложили добавить туда и интерактивную игру "Построй гидростанцию", которая используется в работе музейных комплексов ГЭС".

Гости Нижегородской ГЭС интересовались, каким образом формируются режимы для обеспечения судоходства и водоснабжения населения, как водохранилища регулируют сток реки во время сильных паводков и маловодья. Экскурсантов впечатлил и масштаб комплексной модернизации станции, которая проходит в условиях действующего производства.

*МГСУ - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, ведущий вуз строительного профиля с многолетними академическими и научными традициями, современный научно-исследовательский и образовательный центр, активно участвующий в развитии и формировании профессионального и интеллектуального потенциала России. Вуз ведет подготовку по 24 специальностям, из них четыре связаны с гидроэнергетикой.