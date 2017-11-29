КМЭЗ приступил к модернизации цеха медной катанки

"Кыштымский медеэлектролитный завод" (ЗАО "КМЭЗ", г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу "Русская медная компания") приостановил выпуск медной катанки для модернизации технологической линии. В результате ее скорость должна увеличиться с 13 тонн до 20 тонн медной катанки в час. Общая мощность линии вырастет со 100 тысяч до 140 тысяч тонн медной катанки в год. Стоимость проекта оценивается в 288 млн рублей.

В цехе медной катанки начался демонтаж оборудования, которое подлежит замене: литейной машины, воздуходувок печи, теплообменников, насосов и электродвигателей. Одновременно идет прокладка новых кабельных трасс и установка электрооборудования. На текущий месяц запланирован косметический ремонт основных и вспомогательных помещений цеха. После него начнется монтаж нового чернового прокатного стана компании Southwire (США). Оборудование уже доставлено на КМЭЗ.

Во время простоя цеха медной катанки его сотрудники осуществляют техническиое обслуживание плавильных агрегатов и оборудования, которое в дальнейшем будет использоваться в новой линии. Кроме того, несколько сотрудников переведены в цех электролиза меди, так как в связи с прекращением выпуска катанки завод увеличил производство товарных медных катодов.

Комментирует главный инженер ЗАО "КМЭЗ" Александр Сидоренко: "В июне на предприятие прибудут специалисты компании-поставщика Southwire, чтобы принять участие в пуско-наладке новой линии. Производство медной катанки мы планируем начать с июля текущего года".