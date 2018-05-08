LAPP на промышленной выставке HANNOVER MESSE 2018

Промышленные сетевые коммутаторы ETHERLINE® ACCESS Сверхгибкий контрольный кабель ÖLFLEX® CHAIN 819 CP Маслостойкий кабель ÖLFLEX® CHAIN PN Промышленные соединители EPIC®

Цифровая трансформация или, как её ещё называют, дигитализация набирает обороты, делая современное производство умнее, быстрее и эффективнее. Будьте в курсе современных тенденций и последних разработок вместе с LAPP на выставке Hannover Messe 2018.

Время, как известно, никого не ждет. Именно поэтому LAPP вновь представляет широчайший ассортимент инновационных продуктов на стенде компании на международной промышленной выставке-ярмарке в Ганновере.

Мы подготовили для Вас небольшой обзор новинок продукции LAPP.

ETHERLINE® ACCESS

Промышленные сетевые коммутаторы ETHERLINE® ACCESS работают как регулировщики потоков данных в сетях Ethernet. Их технические характеристики впечатлят даже самых требовательных заказчиков. Ведь для того чтобы восстановить соединение после сбоя им требуется лишь 20 миллисекунд при подключении к сети 250 активных узлов. Кроме того коммутаторы снабжены полным набором средств диагностики и резервирования. LAPP приняла решение о выпуске собственных коммутаторов, так как высочайшая надежность и пропускная способность сетевого соединения достигаются лишь при комбинации промышленных коммутаторов и и кабелей для промышленного Ethernet таких как ETHERLINE®.

ÖLFLEX® CHAIN 819 P и ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Кабель ÖLFLEX® CHAIN 819 P и его экранированная версия ÖLFLEX® CHAIN 819 CP - это сверхгибкие контрольные кабели, с прочной, маслостойкой наружной оболочкой. Кабели относятся к классу Basic Line Perfomance (умеренные значения пути перемещения или ускорения) сертифицированы UL/cUL AWM для Северной Америки.

Кабели этой линейки являются не только прочными, но и огнестойкими, благодаря специальному разработанному компаунда LAPP PU. Инновационный материал оболочки позволил не только сделать кабели более стойкими к износу и смазочным материалам, но и более экономичными, благодаря увеличенному сроку службы. Новые кабели заменят ÖLFLEX® CHAIN 808 P и ÖLFLEX® CHAIN 808 CP из линейки кабелей LAPP для применения в буксируемых кабельных цепях.

ÖLFLEX® CHAIN PN

Сверхгибкий соединительный кабель PROFINET® для использования в силовых цепях (умеренная и средняя нагрузка). Маслостойкий кабель ÖLFLEX® CHAIN PN может использоваться при температуре до 90°C . Сертифицирован UL/cUL для Северной Америки.

LAPP также представит кабели передачи данных для сетей промышленного Ethernet ETHERLINE® Cat. 7. Эти прочные безгалогенные, стойкие к износу и минеральным маслам кабели могут использоваться в сухой и влажной среде и обеспечивают высокоскоростную передачу данных. Кабели обеспечивают высокий уровень защиты от электромагнитных помех и подходят для неподвижного и подвижного применения.

Расширение ассортимента промышленных соединителей EPIC®

LAPP представит сразу несколько новинок и в рамках бренда Промышленных соединителей EPIC®. Соединители серии EPIC® ULTRA обладают высокой прочностью и ЭМС-защитой для обеспечения надежного соединения. На Ганноверской также будет представлены обновленные цилиндрические электрические соединители EPIC® POWERLOCK и модульная система соединителей EPIC® MH с новыми модулями.