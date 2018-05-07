Российские производители готовы к построению в России цифрового электросетевого комплекса

В ходе рабочей поездки в Ярославль генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский посетил выставку-презентацию производителей различного электротехнического оборудования, элементов микроэлектроники, средств связи, спецтехники и специальной форменной одежды для энергетиков.

Глава "Россетей" ознакомился с продукцией таких предприятий, как Рыбинский завод приборостроения, Ярославский радиозавод, Угличкабель, конструкторское бюро "Луч", энерготехнологическая компания "АНГСТРЕМ", объединение "Рабочая одежда и обувь", ПСЦ "Электроника", производители резервных источников электроснабжения "Завод ПСМ" и "Компания Дизель".

Павел Ливинский подчеркнул, что группа "Россети" приступила к построению в России до конца 2030 года цифрового электросетевого комплекса, поэтому энергетики заинтересованы в развитии долгосрочного сотрудничества с теми отечественными производителями оборудования и технологий, которые готовы отвечать не только существующим, но и перспективным требованиям.

Представленные компании заверили, что готовы обеспечить потребность сетевых предприятий в современном оборудовании и технологиях в соответствии с получаемыми техническими заданиями.

Достигнута договоренность о продолжении взаимодействия на уровне рабочих контактов профильных специалистов.