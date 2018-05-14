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В Пакистане введен в эксплуатацию первый гидроагрегат ГЭС Neelum Jhelum

В Пакистане введен в эксплуатацию первый гидроагрегат ГЭС Neelum Jhelum

14 мая 2018, 17:16
Рубрика: В мире
Метки: ГЭС

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Пакистанское Управление по освоению водных ресурсов и энергетики - Water and Power Development Authority (WAPDA), ввело в эксплуатацию первый гидроагрегат ГЭС Neelum Jhelum мощностью 242 МВт.

Общая установленная мощность ГЭС Neelum Jhelum составит 969 МВт. ГЭС строится в области Азад Джамма и Кашмир (Azad Jammu & Kashmir). Второй, третий и четвертый гидроагрегаты планируется вводить в эксплуатацию в ближайшие месяцы 2018 г. (с интервалом в 1 месяц). Планируемая ежегодная выработка ГЭС составит 5 ТВт*ч, а ожидаемый ежегодный доход - $ 430 млн.

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