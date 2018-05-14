В Саранске должники "Т Плюс" не смогут совершать сделки с недвижимостью

Филиал "Мордовский" группы компаний "Т Плюс" направил в региональную службу судебных приставов обращения о введение в отношении должников-физических лиц запрета на регистрационные действия, связанные с объектами недвижимого имущества. Задолженность таких потребителей в Саранске перед группой компаний "Т Плюс" составляет 156,268 млн рублей.

Согласно Федерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007 "Об исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель на основании решения суда может наложить запрет на регистрационные действия в отношении имущества, принадлежащего должнику. Соответствующий документ направляется в Росреестр для исполнения.

При наличии такого постановления ФССП граждане, имеющие задолженность, не смогут продать недвижимое имущество, а также произвести иные сделки с ним. Снятие запрета возможно только после полного погашения собственником этого имущества своих долгов. Напомним, что подобные постановления в отношении должников "Т Плюс" уже вынесены службой судебных приставов Ковровского района УФССП России по Владимирской области.

По состоянию на 1 мая 2018 года задолженность клиентов-физических лиц, находящихся в Мордовии на прямых расчетах с энергокомпанией, составляет 156,268 млн рублей. В настоящий момент в УФССП РФ по РМ направлено 8 ходатайств в отношении физических лиц, имеющих в собственности нежилые помещения, о запрете регистрационных действий, связанных с объектами недвижимого имущества.