103 миллиона рублей задолженности взыскивает "Ставропольэнерго" с начала года

Среди мер по сокращению размера задолженности за электроэнергию потребителей Ставрополья самой продуктивной остается претензионно-исковая работа.

С начала года филиалом МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в ГК "Россети") подано в арбитражные суды Краснодарского и Ставропольского краев 34 исковых заявления о принудительном взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии в размере 88,345 млн рублей, санкций за нарушение обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 14,496 млн руб.

В настоящее время в производстве арбитражных судов различных инстанций взыскивается дебиторская задолженность за услуги по передаче электрической энергии более чем на 14,836 млн рублей, а также санкций за нарушение обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 1,070 млн рублей, сообщили в группе по правовым вопросам по Ставропольскому краю департамента правового обеспечения ПАО "МРСК Северного Кавказа".