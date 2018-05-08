ОАО "Сетевая компания" начинает сбор заявок на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Заявки для включения в План НИОКР на 2019-2021 годы будут приниматься до 31 мая.

Для включения в План НИОКР предложение должно относиться к области передачи электроэнергии, содержать признаки актуальности, быть направлено на получение, применение новых знаний и относиться к одному из приоритетных направлений инновационного развития ОАО "Сетевая компания":

цифровизация процессов управления;

повышение активности и адаптивности электрических сетей:

разработка моделей управления электрическими сетями на базе результатов мониторинга и прогнозирования погодных условий, а также текущего технического состояния электрооборудования;

создание адаптивных систем релейной защиты и автоматики;

применение больших данных, получаемых с приборов учёта, для мгновенной оптимизации режима работы сети;

оптимизация режимов работы сложнозамкнутых городских распределительных сетей 6(10) кВ;

оценка эффективности установленных систем секционирования и оптимизация мест их установки;

внедрение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях 6-500 кВ;

оценка эффективности применения устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю различного типоисполнения;

диагностика и мониторинг оборудования:

методы и устройства для обнаружения мест повреждения кабельных линий;

методы и средства испытаний и диагностики оборудования подстанций 35-500 кВ;

методы и средства испытаний и диагностики состояния кабельных линий 10-220 кВ;

системы онлайн мониторинга состояния кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше

повышение энергоэффективности:

интеграция ВИЭ в действующую электрическую сеть

управление жизненным циклом электрических сетей;

разработка новых технологий и решений:

оценка эффективности эксплуатации сетей постоянного тока;

способы предотвращения, обнаружения и плавки гололёда на проводах воздушных линий.

Обращаем внимание заявителей, что тематика направлений может быть расширена – подробности можно уточнить по телефону: 8(843) 291-82-11.

Заявку с заполненными приложениями следует направить до 31 мая 2018 года в Производственно-техническое управление ОАО "Сетевая компания" на электронный адрес: NasibullinaAF@gridcom-rt.ru (тел. 8(843) 200-00-41).

После первичного отбора поступивших заявок, потенциальные работы для включения в План заслушиваются на очередном заседании Координационного научно-технического совета ОАО "Сетевая компания", по результатам которого будет принято окончательное решение о включении НИОКР в План на 2019-2021 годы.