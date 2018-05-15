Атомэнергомаш и MOTORTECH CONSULTING (Хорватия) подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

Машиностроительный дивизион Росатома - АО "Атомэнергомаш" и крупный изготовитель судового оборудования MOTORTECH CONSULTING (Хорватия) заключили Меморандум о стратегическом сотрудничестве. Подписание состоялось 15 мая в Сочи в рамках Х Международного форума "Атомэкспо".

Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере проектирования и производства оборудования для строительства морских судов. В частности, Меморандум предусматривает возможность локализации производства определенных видов судового оборудования на территории России. В номенклатуру такой продукции могут войти аварийные/стояночные модули генераторной установки, гибридные электрические морские движительные установки, дизельные генераторы, и другое.

"Мы рассчитываем, что данный меморандум позволит обеим сторонам расширить свои компетенции в судостроительной отрасли и предложить нашим партнерам и заказчикам новые технические решения, обеспечивающие надежную и экономичную работу морского транспорта", - отметил первый заместитель генерального директора АО "Атомэнергомаш" по атомной энергетике и новым бизнесам Александр Ранцев.

"Для нашей компании подписание данного соглашения позволяет начать работу на российском рынке с крупным и надежным партерном, машиностроительным холдингом "Атомэнергомаш". Предоставляя самые современные технологии изготовления дизель-генераторов на высокотехнологичной компонентной базе и разворачивая производство совместно с АО "Атомэнергомаш" мы вместе сможем увеличить долю на рынке оборудования не только для судостроительной отрасли, но и для других секторов промышленности в России и за рубежом", - сказал генеральный директор MOTORTECH CONSULTING Ливио Болкович.

В целях развития сотрудничества российская и хорватская компании планируют проводить анализ применяемого при строительстве кораблей и судов судового комплектующего оборудования, готовить и реализовывать программы замены и модернизации данного оборудования, осуществлять обмен информацией, формировать совместные предложения для потенциальных и действующих заказчиков в России и других странах.

