На "Атомэкспо-2018" прошел круглый стол, посвященный сотрудничеству в научной сфере

Научный дивизион Росатома организовал на "Атомэкспо-2018" круглый стол "Международное научное сотрудничество и передовая исследовательская инфраструктура — основа инновационного развития атомной энергетики". На круглом столе выступили специальный представителя Росатома по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков, генеральный директора Агентства по ядерной энергетике Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Уильям Мэгвуд, председатель ученого совета проекта FAIR Сибажи Рах, руководитель проектного офиса проекта ITER Альфред Ханс-Генрих.

Участники мероприятия обсудили форматы международного научного сотрудничества и факторы, влияющие на успех, на примере проектов международного центра исследований, который будет создан на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР (сооружается на базе АО "ГНЦ НИИАР", г. Димитровград), проекта по созданию международного термоядерного реактора ИТЭР, Европейского центра по исследованию ионов и антипротонов FAIR и других. Был отмечен значительный прогресс в организации международных коллабораций и значительные перспективы, открывающиеся при совместном использовании дорогостоящего современного научного оборудования.

Для справки: АО "Наука и инновации" создано в 2011 году для руководства деятельностью институтов и центров, входящих в периметр Блока по управлению инновациями Госкорпорации "Росатом". На базе АО "Наука и инновации" сформирован научный дивизион ГК "Росатом". В настоящий момент компания управляет следующими организациями: АО "ГНЦ РФ — ФЭИ им. А.И. Лейпунского", АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", ФГУП "НИИ НПО "Луч", АО "НИИП", АО "ГНЦ НИИАР", АО "ИРМ", АО "ВНИИХТ", АО "Гиредмет", АО "НТЦ "ЯФИ", АО "НИИграфит", АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина".