Рязаньэнерго реализует программу по расчистке просек воздушных линий

С начала года энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" расчистили почти 400 гектаров трасс воздушных линий (ВЛ) электропередачи для минимизации возможных рисков технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода ЛЭП.

Работы проводятся на 25 ВЛ-110 кВ и на 9 ВЛ-35кВ. Самые крупные из них – линии ВЛ 110 кВ: ВЛ-110 кВ "Пителино-Шостье", ВЛ-110 кВ "Шостье-Ашуково", ВЛ-110 кВ "Сабурово-Ермишь", ВЛ-110 кВ "Клепики-Соломино", ВЛ-35 кВ "Алексеево-Малахово", ВЛ-35 кВ "Заборье-Солотча", ВЛ-35 кВ "Коловрат-Ижевское", которые обеспечивают электроснабжение Спасского, Касимовского, Клепиковского и Рязанского районов Рязанской области.

Для повышения эффективности работ по освобождению от поросли трасс ЛЭП Рязаньэнерго привлекает имеющуюся в филиале высокопроизводительную технику: тракторы с навесным оборудованием, бульдозер и мульчеры. Применение мульчеров существенно повышает производительность и эффективность данных работ, обеспечивающих сплошное измельчение растительности в щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать. Сейчас на балансе Рязаньэнерго находится 5 мульчеров, работающих во всех подразделениях филиала.

Энергетики подчеркивают, что качественное и своевременное выполнение работ по расчистке и расширению трасс ВЛ минимизирует риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения периода максимальных нагрузок.

Всего в 2018 году филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" планирует расчистить 1091,98 га трасс ВЛ всех классов напряжения.

