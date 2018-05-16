В Грозном отключают от электроснабжения неплательщиков

Специалисты Грозненских городских электрических сетей АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") совершают подворовой обход неплательщиков в Грозном. Вместе с бригадами по отключению от электроснабжения объектов должников в рейде участвуют и сотрудники отдела безопасности Общества.

Недобросовестным потребителям напоминают, что по закону систематическая просрочка платежей является основанием для введения ограничения режима потребления электроэнергии. В результате только за один день энергетики собрали 300 тыс. руб. Бригады вынуждены были обесточить пять домовладений потребителей, задолжавших энергокомпании около 80 тыс. руб. Большинство из них не платили за потребленные энергоресурсы свыше трех месяцев.

При составлении акта об отключении электроэнергии за неуплату специалисты обязательно фиксируют последние показания прибора учета. Если обнаружится, что должник самовольно подключился к сети и показания изменены, энергокомпания будет предъявлять счет и за использованную электроэнергию. Кроме того, согласно КоАП РФ, абонента могут привлечь к административной ответственности.

Чтобы вновь подключиться к сети, неплательщикам придется погасить задолженность в полном объеме либо заключить соглашение о реструктуризации долга. Кроме того, они обязаны будут оплатить сетевой компании работу по вынужденному отключению и подключению к сетям.

В апреле диспетчерским отделом АО "Чеченэнерго" подано 2552 заявки на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении грозненцев, чей совокупный долг составил 40 млн 145 тыс. руб. Из общего числа должников 914 абонентов произвели оплату, не желая оставаться без света. Это позволило вернуть 14 млн 586 тыс. руб. платежей за энергоресурс.

Чтобы не допустить дальнейшего роста дебиторской задолженности, энергетики ограничили электроснабжение 73 абонентов, задолжавших энергокомпании 1 млн 274 тыс. руб. В работе остаются свыше полутора тысяч заявок на сумму, превышающую 24 млн руб.