В "Мариэнерго" готовы к прохождению пожароопасного периода

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" в ходе подготовки электросетевого комплекса к прохождению пожароопасного периода 2018 года выполнил комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня противопожарной защиты электросетевых объектов и предотвращение травматизма персонала.

Специалистами филиала проведены внеочередные осмотры подстанций и линий электропередачи. Проведена расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности и сгораемого мусора. Выполнена опашка по периметру подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков.

Энергетики заранее проверили состояние подъездных дорог к источникам воды, работоспособность пожарных гидрантов. Большое внимание уделено укомплектованности подстанций, подразделений и бригад первичными средствами пожаротушения. С персоналом проведены тренировки, на которых отрабатывались практических действия, необходимые при тушении пожаров.

Кроме того, организовано взаимодействие специалистов филиала "Мариэнерго" с главами муниципальных образований и руководителями сельхозпредприятий по проведению разъяснительной работы с населением республики о важности соблюдения элементарных мер пожарной безопасности в зонах линий электропередачи и территорий энергообъектов.