ФСК ЕЭС реконструировала подстанцию "Пыть-Ях", снабжающую энергией нефтегазовые предприятия Югры

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию подстанции сверхвысокого класса напряжения "Пыть-Ях" в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В результате повышена надежность выдачи мощности Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, улучшено качество электроснабжения потребителей, в том числе нефтегазовых предприятий компаний "Роснефть" и "Славнефть".

В рамках проекта реконструкции на подстанции были заменены 10 устаревших масляных выключателей 220 кВ на современное элегазовое оборудование, имеющее лучшие технические характеристики и требующее меньше затрат на обслуживание.

Кроме того, установлены современные шкафы управления, защиты и автоматики, проложено более 72 км новых силовых и контрольных кабелей, которые передают в центры управлений Единой национальной электрической сети в режиме реального времени информацию о работе объекта и обеспечивают автоматизацию управления оборудованием.

Подстанция 500 кВ "Пыть-Ях" мощностью 1878 МВА построена в 1976 году. Вместе с другими объектами сверхвысокого класса напряжения – подстанциями 500 кВ "Демьянская" и "Нелым" – она входит в энерготранзит "Сургут – Тюмень". По линиям 500 кВ подстанция "Пыть-Ях" подключена к Сургутским ГРЭС-1 и ГРЭС-2.