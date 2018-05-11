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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Уфе

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ в Уфе

17 мая 2018, 14:46
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить наш стенд на XXVI Международной специализированной выставке  "Газ. Нефть. Технологии" которая пройдёт с 22 по 25 мая 2018 года в выставочном комплексе "ВДНХ-ЭКСПО" по адресу:  г. Уфа, ул.Менделеева, д.158, павильон №3, стенд 212.

Мы будем рады представить Вам информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции,  а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".

Надеемся увидеть на выставке Ваших специалистов в числе наших гостей!

За дополнительной информацией - обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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