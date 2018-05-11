ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в Уфе

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает Вас посетить наш стенд на XXVI Международной специализированной выставке "Газ. Нефть. Технологии" которая пройдёт с 22 по 25 мая 2018 года в выставочном комплексе "ВДНХ-ЭКСПО" по адресу: г. Уфа, ул.Менделеева, д.158, павильон №3, стенд 212.

Мы будем рады представить Вам информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабель марки "ЭПОКС".

Надеемся увидеть на выставке Ваших специалистов в числе наших гостей!

За дополнительной информацией - обращайтесь в Бюро продвижения продукции по телефону +7 (495) 502-78-89.