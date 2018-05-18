40 фактов хищения электроэнергии выявили краснодарские энергетики с начала года

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети (группа компаний "Россети") в первом квартале 2018 года выявили 40 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Это порядка 18 млн киловатт-часов неучтенной электроэнергии. По всем выявленным фактам проводится претензионно-исковая работа.

Больше всего актов о выявленных нарушениях специалисты составили в Северском и Динском районах Краснодарского края, а также в Теучежском районе Адыгеи.

Недобросовестные потребители, преследуя корыстные интересы в попытках получить "экономию", используют целый арсенал средств: от вмешательства в работу приборов учета до монтажа скрытой проводки и осуществления самовольного подключения к электрическим сетям.

Сети рассчитаны на определенную нагрузку, а недобросовестные потребители перегружают оборудование, тем самым нарушая требуемый режим работы. Каждая электрическая сеть проектируется на определенную величину нагрузки, определяемую по количеству законных потребителей, у которых надлежащим образом оформлено технологическое присоединение и заключен договор энергоснабжения.

В борьбе с незаконным потреблением электроэнергии специалисты используют установку антимагнитных пломб, вынос приборов учета на фасады частных домовладений и применение самонесущего изолированного провода, предотвращающего самовольное присоединение к воздушной линии электропередачи.

Так, с начала 2018 года специалисты Краснодарских электросетей установили семь тысяч антимагнитных пломб и 14,7 тысяч современных приборов учета – "умных" счетчиков.

Оснащение электрических счетчиков антимагнитными пломбами позволяет не только выявить, но и доказать факт неучтенного потребления энергоресурсов с применением магнита.

"Умные" счетчики практически исключают несанкционированное пользование электроэнергией, а также обеспечивают получение достоверной информации об объеме фактически потребленной электроэнергии и параметрах ее качества без посещения абонента.

– Зачастую неправомерное потребление электроэнергии связано с несанкционированным вмешательством абонента в систему подачи электроэнергии, что само по себе влечет дополнительную опасность, в том числе электротравматизм, риск возгорания зданий и сооружений. Кроме того, незаконное потребление электроэнергии негативно отражается на качестве электроснабжения законопослушных граждан, – обратил внимание директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько.