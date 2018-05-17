Павел Завальный: поиск и совместная разработка новых ниш применения газа во всех его видах для новой энергетики - это перспективное поле для российско-германского сотрудничества

Об этом председатель комитета Государственной Думы по энергетике, сопредседатель российско-германской межпарламентской "группы дружбы" заявил в Берлине, выступая на так называемых "Постдамских встречах" (традиционной конференции, организуемой Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Германо-Российским форумом, и собирающей видных представителей политического истеблишмента, деловых и культурных кругов двух стран).

Сегодня Германия и другие европейские страны проводят политику, направленную на достижение амбициозных энергетических и климатических целей, построение низкоуглеродной экономики. Германия планирует довести долю выработки электроэнергии на ВИЭ до 80% к 2050 году, при том, что сегодня 43% выработки идет на угле.

"Но мне кажется не логичным не использовать все преимущества газа как энергоносителя для достижения климатических целей Германии сейчас, пытаясь заглянуть в 2050й год, когда появятся "еще более новые технологии", отметил Завальный.

Практика показывает, что само по себе наращивание инвестиций в ВИЭ и увеличение объемов генерации на этих источниках не дает необходимого уровня снижения эмиссии парниковых газов. Специалисты сегодня ставят под сомнение абсолютную экологичность ВИЭ с учетом углеродного следа от производства солнечных батарей. По данным исследований, он сопоставим со следом угольной генерации. При этом углеродный след газовой генерации меньше на 30%. Необходим комплексный подход, использование преимуществ и ВИЭ, и разных видов газа, прежде всего, замещение угольной генерации газовой. Пример правильности такого подхода демонстрирует Великобритания, которая, перейдя с угля на газ, за короткий промежуток времени добилась значительного снижения выбросов.

Кроме того, по мнению председателя комитета Госдумы по энергетике, сегодня можно говорить не только о традиционном использовании природного газа в электрогенерации, но и, например, о преимуществах его использования в качестве моторного топлива, в том числе, для морского транспорта. Есть мнение, что это даже более экологически ответственно, чем повсеместное внедрение электромобилей.

"Кроме того, газ может быть не только природным, но и синтетическим, и возобновляемым. Он дает новые возможности хранения энергии, может стать мостиком к технологиям водородной энергетики. Также хотел бы отметить, что поиск и совместная разработка новых ниш применения газа во всех его видах для новой энергетики - это хорошее поле для международного сотрудничества, эти темы конструктивны и лишены такого острого политического звучания, как вопросы трубопроводного экспорта. А это очень важно в нынешней напряженной ситуации", - уверен Завальный.