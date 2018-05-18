Рязанские энергетики восстанавливают нарушения электроснабжения потребителей региона

Сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" ведут работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Сапожковского и Спасского районов Рязанской области, вызванных непогодой.

Грозовой фронт, проходящий по территории региона, сопровождающийся сильным ветром и градом, стал причиной технологических нарушений на линиях электропередачи.

В настоящее время 21 бригада "Рязаньэнерго" в составе 53 человек и 21 единиц техники задействованы в аварийно-восстановительных работах. Социально значимые объекты региона находятся под особым контролем, в случае необходимости они будут запитаны от резервных источников электроснабжения (РИСЭ). Ход работ контролирует оперативный Штаб филиала "Рязаньэнерго".

"Рязаньэнерго" напоминает: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям В Рязанской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

