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Отраслевые новости: Россия

В Рыбинске ночью загорелся гаражный комплекс

В Рыбинске ночью загорелся гаражный комплекс

18 мая 2018, 14:47
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Ночью в Рыбинске загорелись гаражи. По предварительной версии, причина – короткое замыкание.

Сообщение о возгорании гаражного блока на улице Выборгская, поступило в оперативную службу около часа ночи. На место выехали 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

В результате пожара сгорело 4 автомобиля и повреждена кровля соседних строений. По сообщению МЧС, в 4.30 огонь был полностью ликвидирован, пострадавших нет.

Компания: ПУНП.РФ
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