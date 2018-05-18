В Рыбинске ночью загорелся гаражный комплекс

V международная научно-практическая конференция
"Опоры и фундаменты для умных сетей: инновации в проектировании и строительстве"
18 мая 2018, 14:47
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Ночью в Рыбинске загорелись гаражи. По предварительной версии, причина – короткое замыкание.
Сообщение о возгорании гаражного блока на улице Выборгская, поступило в оперативную службу около часа ночи. На место выехали 17 человек личного состава и 5 единиц техники.
В результате пожара сгорело 4 автомобиля и повреждена кровля соседних строений. По сообщению МЧС, в 4.30 огонь был полностью ликвидирован, пострадавших нет.