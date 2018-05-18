В Рыбинске ночью загорелся гаражный комплекс

Ночью в Рыбинске загорелись гаражи. По предварительной версии, причина – короткое замыкание.

Сообщение о возгорании гаражного блока на улице Выборгская, поступило в оперативную службу около часа ночи. На место выехали 17 человек личного состава и 5 единиц техники.

В результате пожара сгорело 4 автомобиля и повреждена кровля соседних строений. По сообщению МЧС, в 4.30 огонь был полностью ликвидирован, пострадавших нет.