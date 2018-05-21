Британская биржа готова разрешить торговлю продукцией "Русала"

Лондонская биржа металлов (LME) намерена снять запрет на торговлю некоторой продукцией "Русала", который был введен в связи с санкциями США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на Hong Kong Economic Journal.

"LME ведет переговоры с правительством о том, чтобы изучить возможность торговли некоторой металлопродукцией "Русала" на бирже", — заявил изданию глава LME Мэтью Чемберлен (Matthew Chamberlain).

Согласно решению специального комитета LME от 10 апреля, с 17 апреля биржа ввела временное ограничение на торговлю металлами "Русала" в связи с санкциями США. Ограничение будет действовать до тех пор, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят LME доказательства того, что не нарушают установленные американской стороной санкции.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

РИА Новости