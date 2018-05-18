Республика Бурятия впервые встречает Лигу рабочих специальностей "CASE-IN"

24-25 мая 2018 года в Республике Бурятия впервые пройдет региональный этап Лиги рабочих специальностей Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" ®.

24 мая 2018 года соревнования пройдут на площадке Байкальского колледжа недропользования (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Севастопольская ул., 3);

25 мая 2018 года соревнования продолжит практическая часть на площадке АО "Разрез Тугнуйский" (Республика Бурятия, пос. Саган-Нур, Мухоршибирский р-н).

Цель Лиги рабочих специальностей "CASE-IN" – выявление и поддержка самых перспективных обучающихся профессиональных образовательных организаций, привлечение в дальнейшем их к трудоустройству в горнодобывающие компании, а также содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций, популяризация инженерно-технического образования и привлечения молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой сектор.

Организаторами Лиги рабочих специальностей "CASE-IN"® в Республике Бурятия выступают АО "СУЭК", Фонд образовательных проектов "Надежная смена", НП "Молодежный форум лидеров горного дела" при поддержке Министерства образования и науки Республики Бурятия.

Соорганизаторы в Республике Бурятия: АО "Разрез Тугнуйский" (входит в компанию "СУЭК") и Байкальский колледж недропользования.

Соревнования пройдут по двум направлениям: "Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования" и "Открытые горные работы". Будущим горнякам предстоит решить практические технические задания по конкретной профессиональной ситуации и продемонстрировать навыки работы с техническими устройствами.

В соревнованиях примут участие команды четырех колледжей и техникумов, ведущих подготовку по направлениям горнодобывающей отрасли, среди которых:

Байкальский колледж недропользования;

Бурятский республиканский индустриальный техникум;

Гусиноозерский энергетический техникум;

Политехнический Техникум.

Лучших участников ждет достойная награда: они получат предложение пройти практику или трудоустроиться в АО "Разрез Тугнуйский", а также отправятся на VII Всероссийский научно-практический форум "Горная школа", который пройдет в Забайкальском крае в июле 2018 года.