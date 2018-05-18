Специалисты Курскэнерго борются с хищениями оборудования с объектов энергетики

Филиал ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" ведет планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов.

Одним из наиболее эффективных мероприятий являются рейды, в ходе которых специалисты отдела безопасности филиала выполняют осмотр объектов электросетевого хозяйства, проводят проверку пунктов сбора лома. Активная профилактическая работа приносит результат, однако, полностью исключить случаи хищений пока не удается. До сих пор находятся недобросовестные граждане, которые ради наживы готовы поставить под угрозу надежность электроснабжения добросовестных потребителей, а нередко и целых населенных пунктов.

С начала 2018 года специалисты Курскэнерго выявили три факта хищений с объектов филиала, сумма ущерба составила 123,5 тысяч рублей. Первый случай выявлен в январе: при проведении планового осмотра в поселке Свердловский Беловского района энергетики обнаружили кражу с воздушной линии 750 метров провода. Сотрудниками правоохранительных органов по горячим следам были задержаны двое подозреваемых в совершении хищения. Нанесенный филиалу ущерб в сумме 26 тысяч рублей правонарушителями возмещен добровольно. Кроме того, решением суда каждому из них был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

В Рыльском районе злоумышленник украл 242 метра самонесущего изолированного провода (СИП-2), сумма ущерба составила 59,5 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновный установлен, мировой суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с возмещением Курскэнерго материального ущерба.

10 мая в Тимском районе работниками филиала обнаружено хищение с воздушной линии 10 кВ более 3 километров алюминиевого провода на сумму 38 тысяч рублей. В настоящее время ОМВД Тимского района проводятся оперативно-следственные действия.

Энергетики напоминают, что законодательство предусматривает строгое наказание в отношении похитителей электрооборудования. В случае выявления хищений нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Специалисты Курскэнерго обращаются к жителям Курской области с просьбой сообщать обо всех попытках краж и сбыта незаконно приобретенного энергооборудования по телефону горячей линии 8-800-50-50-115, в районы электрических сетей, а также в правоохранительные органы.