ФСК ЕЭС увеличит мощность одного из крупнейших энергообъектов Владимирской области – подстанции "Заря"

Началась установка нового автотрансформатора на одном из главных питающих центров Владимирской области – подстанции 220 кВ "Заря". ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") инвестирует в проект более 300 млн рублей. В результате мощность подстанции увеличится на 15% до 400 МВА.

Новый автотрансформатор будет оснащен высоковольтными вводами с твердой RIP-изоляцией, которая обеспечивает высокие показатели пожаробезопасности. Встроенная система мониторинга позволит дежурному персоналу в удаленном режиме контролировать параметры работы оборудования. Современная автоматизированная система охлаждения автотрансформатора снизит расход электроэнергии на собственные нужды.

В рамках проекта модернизации ранее на объекте была выполнена замена устаревших масляных выключателей на современные элегазовые аналоги, сооружены новая насосная система пожаротушения, камера переключения задвижек и маслоприемник.

Полностью работы планируется завершить в III квартале 2018 года. Реализация проекта будет способствовать развитию Владимирской энергосистемы и позволит присоединить к магистральной электросети новых потребителей.

Подстанция 220 кВ "Заря" введена в эксплуатацию в 1950 году. Она обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей города Ковров и близлежащих населенных пунктов, а также тяговые подстанции РЖД.