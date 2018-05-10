"Мособлэнерго" перейдет на особый режим работы в дни сдачи ГИА и ЕГЭ в Подмосковье

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения филиалы "Мособлэнерго" перейдут на особый режим работы в дни проведения Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена. На время проведения ГИА и ЕГЭ в период с 28 мая по 2 июля отменены все ремонтные работы на объектах, снабжающих электроэнергией учебные заведения и пункты приёма экзаменов.

В компании предприняты необходимые меры по недопущению отключений в сети: проведен дополнительный осмотр линий электропередачи и подстанционного оборудования; сформированы и проинструктированы дежурные выездные бригады; к оперативному реагированию подготовлены передвижные дизельные электростанции. Предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов.

В целях минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения организовано дежурство оперативно-выездных бригад и передвижных дизельных электростанций в непосредственной близости от учебных заведений.

"Одна из главных задач энергетиков в дни проведения экзаменов - не допустить обесточивания и отключения камер видеонаблюдения, фиксирующих весь экзаменационный процесс. Наши филиалы предприняли необходимые меры для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение школ", - говорит заместитель главного инженера АО "Мособлэнерго" Сергей Иванцов.

В этом году приём государственных экзаменов на территории Подмосковья будет проводиться в 274 учебном заведении. Сдать ЕГЭ предстоит 35 тысячам выпускников.